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Медведев и Кобяков обсудили вопросы сотрудничества России и Беларуси
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Медведев и Кобяков обсудили вопросы сотрудничества России и Беларуси 

Российская Газета 47 минут назад
Фото: Российская Газета
Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел 1 июня встречу со своим белорусским коллегой Андреем Кобяковым.
Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы их развития, а также график предстоящих встреч.
Главы правительств России и Беларуси встретились на полях заседания Совета глав правительств СНГ, которое состоялось в Таджикистане.
Напомним, Совет глав правительств СНГ координирует взаимодействие органов исполнительной власти стран Содружества в экономической, социальной и иных сферах общих интересов. Руководство Советом осуществляется на основе ротации. В 2018 году председателем этого органа является глава правительства Таджикистана Кохир Расулзода.
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