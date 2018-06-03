Лавров возьмется за Африку

Из Руанды министр направится в южноафриканскую Преторию , где в понедельник пройдет встреча министров иностранных дел стран БРИКС

Земля тысячи холмов, или африканский Сингапур

Ожидается, что с партнерами в Кигали Лавров обсудит двустороннее сотрудничество с акцентом на торгово-экономическую составляющую.

"Имеются реальные перспективы для наращивания связей в таких областях, как геологоразведка и горнодобыча, энергетика, информационные технологии, сельское хозяйство, медицина, подготовка кадров", — сообщили в МИД РФ в преддверии визита.

В министерстве отметили, что стороны намерены подробно обсудить глобальную и региональную проблематику, включая противодействие терроризму и экстремизму, вопросы миротворчества в Африке и поиск путей урегулирования конфликтов в "горячих точках" этого континента, прежде всего в Регионе Великих озер, ЦАР и Сахаро-Сахельской зоне. Также на переговорах стороны обсудят состояние и перспективы сотрудничества между РФ и Африканским союзом в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях.

В последние годы Руанда показывает устойчивую динамику экономического роста и претендует на звание центра региональной торговли Восточной Африки, из-за чего на международной арене страну иногда называют "африканским Сингапуром". Бывшая бельгийская колония, которую из-за особенностей ландшафта называют Землей тысячи холмов, сегодня активно развивает сельское хозяйство и энергетический сектор. В рейтинге "Благоприятности деловой среды", составленном Всемирным банком в 2017 году Руанда заняла второе место среди стран Африки к югу от Сахары.

Сегодня Руанда постепенно оправляется после кровавых событий более чем 20-летней давности, вошедших в историю как геноцид против народности тутси — самый масштабный на планете со времен Второй мировой войны. В 1994 году в Руанде неизвестные сбили пассажирский самолет, в котором летели президент страны Жювеналь Хабиаримана и глава соседнего Бурунди Сиприен Нтарьямира . После этого представители племени хуту, представляющего этническое большинство Руанды, обвинили в атаке племя тутси. Межплеменной конфликт вылился в геноцид племени тутси и вооруженное противостояние двух племен. По разным данным, за 100 дней были убиты от 800 тысяч до 1 миллиона человек.

В настоящий момент торгово-экономическое сотрудничество РФ и Руанды развивается не слишком активно, торговый оборот в 2017 году составил чуть больше ста миллионов долларов. Одной из традиционных сфер остается военно-техническое сотрудничество и торговля продуктами растительного происхождения. В прошлом году страны подписали соглашение по ВТС, которое предполагает поставку вооружений, военной техники и иной продукции военного назначения. Согласно документу, также речь идет о поставках запасных частей, оказании услуг в сфере ВТС, разработке и производстве продукции военного назначения.

Встреча министров БРИКС

В понедельник Лавров примет участие во встрече министров иностранных дел стран БРИКС, которая пройдет в южноафриканской Претории.

Как сообщили в МИД РФ, в центре внимания СМИД БРИКС будет широкий круг наиболее актуальных проблем поддержания международного мира и стабильности, мировой экономики, вопросы взаимодействия и координации подходов стран-участниц объединения в сложных условиях глобальной политической турбулентности.

"Министры проведут углублённый обмен мнениями о ситуации в "горячих точках", общих задачах по противодействию новым вызовам и угрозам, в первую очередь, в деле борьбы с международным терроризмом и обеспечения международной информационной безопасности. Особое внимание будет уделено подготовке к юбилейному X саммиту "пятёрки" 25-27 июля в Йоханнесбурге", — говорится в сообщении министерства.

В МИД РФ напомнили, что углубление стратегического партнёрства в БРИКС остается одним из приоритетов внешней политики России.

"За последние годы объединение пяти крупных государств с формирующимися экономиками и развивающихся стран превратилось из "клуба по интересам" в полноформатный механизм многопрофильного стратегического партнёрства", — отметили в российском МИД.