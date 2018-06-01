Ещё
Лавров 7 июня проведет переговоры с главой МИД Армении
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лавров 7 июня проведет переговоры с главой МИД Армении 

ТАСС 49 минут назад
МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян 7 июня впервые после смены правительства в Армении посетит Москву, где состоятся переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым по двусторонним отношениям и урегулированию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил в пятницу заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин.
"Предполагается обсудить широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества в контексте встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента РФ Владимира Путина в Сочи 14 мая", — сказал он.
"Состоится обмен мнениями по вопросам нагорнокарабахского урегулирования", — добавил Кожин.
13 апреля в Армении начались массовые митинги сторонников оппозиции во главе с депутатом парламента Николом Пашиняном, выступивших против избрания экс-президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. В результате 23 апреля Саргсян подал в отставку. 8 мая парламент избрал премьером Пашиняна. После избрания Пашинян сформировал новое правительство, сменив в том числе главу МИД.
ТАСС: последние новости
Моор стал восьмым выпускником программы РАНХиГС, ставшим губернатором или врио губернатора В МИД РФ возмущены ситуацией вокруг Вышинского Карасин: окончательная дата встречи глав МИД "нормандской четверки" пока не определена
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Донецкий «Чебурашка» поразил «ответкой» за Мамая145
На Крымском мосту произошло первое ЧП167
Путина спросили о пенсионном возрасте305
Новейший авианосец США испустил пар94
«Расшатали штурвал»: Ан-148 уронили пилоты19
Видео
03:16
Донецкий «Чебурашка» поразил «ответкой» за Мамая
Армия
04:03
Путина спросили о пенсионном возрасте
Политика Общество
00:42
Миллионы Хорошавина пропали при передаче государству
Происшествия
04:47
Улюкаев заплатил государству
Происшествия
01:30
Чем обернется для Украины «убийство» Бабченко
Украина В мире
00:50
РФ проигнорировала Турцию и нанесла удар в Сирии
Ближний Восток Армия
01:16
«Дым становится все гуще»: пожар в Мытищах
Происшествия
03:19
«Расшатали штурвал»: Ан-148 уронили пилоты
Происшествия Катастрофы
00:41
От чего россиянам придётся отказаться
Личный счет Статьи
05:17
Не мешайте врагу совершать ошибки
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение