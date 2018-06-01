Лавров 7 июня проведет переговоры с главой МИД Армении 

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян 7 июня впервые после смены правительства в Армении посетит Москву, где состоятся переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым по двусторонним отношениям и урегулированию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил в пятницу заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин.
"Предполагается обсудить широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества в контексте встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента РФ Владимира Путина в Сочи 14 мая", — сказал он.
"Состоится обмен мнениями по вопросам нагорнокарабахского урегулирования", — добавил Кожин.
13 апреля в Армении начались массовые митинги сторонников оппозиции во главе с депутатом парламента Николом Пашиняном, выступивших против избрания экс-президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. В результате 23 апреля Саргсян подал в отставку. 8 мая парламент избрал премьером Пашиняна. После избрания Пашинян сформировал новое правительство, сменив в том числе главу МИД.