В МИД отреагировали на просьбу Вышинского

В МИД ответили на просьбу Вышинского о помощи

Ранее Вышинский обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять все необходимые меры для его скорейшего освобождения, а также попросил защиты.

"Российская сторона всегда оказывает помощь своим гражданам, мы, как известно, своих не бросаем. Естественно, мы будем действовать в рамках соответствующих международно-правовых норм", — сказала дипломат на брифинге в пятницу.

"Сама ситуация, конечно, вызывает сожаление. Это возмутительно, когда подобные вещи происходят вокруг представителей СМИ. Мы очень надеемся на соответствующую реакцию профильных международных структур", — добавил Кожин.