В МИД отреагировали на просьбу Вышинского

Россия всегда оказывает помощь своим гражданам, Москва будет действовать в рамках правовых норм, заявил заместитель официального представителя российского внешнеполитического ведомства Артем Кожин, комментируя просьбу о помощи руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, который обвиняется Киевом в госизмене.
Ранее Вышинский обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять все необходимые меры для его скорейшего освобождения, а также попросил защиты.
"Российская сторона всегда оказывает помощь своим гражданам, мы, как известно, своих не бросаем. Естественно, мы будем действовать в рамках соответствующих международно-правовых норм", — сказала дипломат на брифинге в пятницу.
"Сама ситуация, конечно, вызывает сожаление. Это возмутительно, когда подобные вещи происходят вокруг представителей СМИ. Мы очень надеемся на соответствующую реакцию профильных международных структур", — добавил Кожин.
Сотрудники Службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Также во вторник был задержан в Киеве руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. СБУ также провела обыск в квартире корреспондента РИА Новости на Украине Людмилы Лысенко. Кроме того, обыски прошли в квартире главы представительства РИА Новости на Украине Андрея Бородина. Лысенко и Бородина вызвали на допрос в СБУ.