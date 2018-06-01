Вышинский отомстил Украине и обратился к Путину

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Вышинский попросил защиты у Путина 

РИА Новости 39 минут назад
Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский попросил у Владимира Путина защиты.
Он сослался на то, что является гражданином Российской Федерации. Также журналист попросил Петра Порошенко о выходе из украинского гражданства.
Свои арест и содержание под стражей Вышинский назвал незаконными.
Суд в Херсоне рассматривает протест на меру пресечения журналиста.

Речь Вышинского в суде

В суде Вышинский заявил, что поддержка международного сообщества снизила давление на него на Украине.
"Отдельно я хочу поблагодарить международное сообщество за оказанное внимание к моей скромной персоне и внимание к ситуации с преследованием журналистов на Украине. Я уверен, что это в какой-то степени снижало давление не только на меня, но и на моих коллег", — сказал он.
При этом журналист пожаловался, что давление на его близких продолжается.
Также Вышинский поблагодарил Владимира Путина и канцлера Германии Ангелу Меркель за то, что обратили внимание на его дело.

Арест Вышинского

Вышинского задержали 15 мая возле дома в Киеве по подозрению в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Через два дня Херсонский городской суд постановил поместить журналиста на 60 дней под стражу без определения залога.
По словам жены журналиста Ирины, у него есть проблемы со здоровьем и он не может обходиться без лекарств.

Реакция на задержание

Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной. В МИД отметили, что это произвол, Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Обеспокоенность задержанием Вышинского выразили в ОБСЕ и Совете Европы.
В четверг сенатор Людмила Нарусова заявила, что попросит обменять украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в России за подготовку терактов, на Вышинского.
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