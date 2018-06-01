Вышинский отомстил Украине и обратился к Путину

Вышинский попросил защиты у Путина

Свои арест и содержание под стражей Вышинский назвал незаконными.

Суд в Херсоне рассматривает протест на меру пресечения журналиста.

Речь Вышинского в суде

В суде Вышинский заявил, что поддержка международного сообщества снизила давление на него на Украине.

"Отдельно я хочу поблагодарить международное сообщество за оказанное внимание к моей скромной персоне и внимание к ситуации с преследованием журналистов на Украине. Я уверен, что это в какой-то степени снижало давление не только на меня, но и на моих коллег", — сказал он.

При этом журналист пожаловался, что давление на его близких продолжается.

Также Вышинский поблагодарил Владимира Путина и канцлера Германии Ангелу Меркель за то, что обратили внимание на его дело.

Арест Вышинского

Вышинского задержали 15 мая возле дома в Киеве по подозрению в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Через два дня Херсонский городской суд постановил поместить журналиста на 60 дней под стражу без определения залога.

По словам жены журналиста Ирины, у него есть проблемы со здоровьем и он не может обходиться без лекарств.

Реакция на задержание