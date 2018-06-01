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СМИ: власти намерены запретить продажу недостроенного жилья
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СМИ: власти намерены запретить продажу недостроенного жилья 

Газета.Ru 1 июня 2018
Фото: РИА Новости
Власти обсуждают возможность запрета продажи недостроенного жилья с 2020 года. Об этом сообщает RNS со ссылкой на печатные СМИ.
Как стало известно, отказ от долевого строительства в России может произойти в текущем году. На данный момент уход от долевого строительства намечен с 1 июля 2019 года.
По данным нескольких источников, президент России Владимир Путин потребовал ускорить этот процесс.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил в Госдуме, что необходимо в будущем уйти от модели долевого строительства.
Минстрой предложил ввести правила для банков о приостановке финансирования застройщиков.
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