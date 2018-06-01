Не мешайте врагу совершать ошибки

Теперь в результате решения Трампа «большая тройка» Европы находится по одну сторону баррикад с Россией , а Соединенные Штаты им всем противостоят. Несмотря на то, что европейские компании уходят из Ирана, чтобы избежать наказания со стороны американских властей, Франция, Великобритания и Германия обещают придерживаться так называемого Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Россия, как представляется, тоже не возражает. Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков призвал к сотрудничеству между европейцами, Россией и Китаем , дабы помочь иранской сделке удержаться на плаву.

Еще одна угроза нависла над отраслью торговли. И хотя команда Трампа направила бóльшую часть огня против Китая, Европу она при этом окрестила ненадежным игроком. США вряд ли продлят для ЕС временное исключение из импортных пошлин на алюминий и сталь, что вызовет еще одну трансатлантическую бучу во Всемирной торговой организации . Другим яблоком раздора является автомобильный сектор: Соединенные Штаты жалуются на европейские импортные пошлины, которые держат американских автопроизводителей в напряжении. В частности, администрация точит зуб на Германию, чей торговый профицит с Америкой, по данным Федерального Бюро статистики Германии, немного не дотягивает до 60 миллиардов долларов. Люксовые бренды вроде Mercedes Benz и BMW понесут убытки, если Вашингтон, как многие ожидают, введет 25-процентный тариф на импорт. Кроме того, Госдепартамент критикует Берлин из-за «Северного потока-2». Они хотят, чтобы Меркель отказалась от трубопровода, проходящего через Балтийское море, к которому многие в Восточной Европе относятся с неодобрением, и пригрозила санкциями немецким и европейским компаниям, связанным деловыми отношениями с Газпромом . Министерство энергетики США хочет, чтобы Германия взяла на себя обязательство покупать больше сжиженного природного газа (СПГ) со всей Атлантики. Будь то реальное требование или уловка с целью получения рычагов влияния на другие торговые вопросы, в результате давления со стороны Вашингтона Германия оказывается в одной корзине с Россией. Берлин всегда считал «Северный поток-2», как и уже функционирующий «Северный поток-1», чисто коммерческим предприятием. Но не многие с этой позицией, по-видимому, согласны.

Владимир Путин, например, с ней определенно не согласился бы. Хозяин Кремля наблюдает за тем, как европейские лидеры ищут его расположения. Сначала Ангела Меркель объявилась в Сочи , а затем на Санкт-петербургском Международном экономическом форуме рядом с Путиным возник Эммануэль Макрон с целой свитой представителей французских компаний высшего уровня. В результате его визита была подписана газовая сделка между компанией «Новатэк» , принадлежащей путинскому приятелю-миллиардеру Геннадию Тимченко (включенному в санкционный список Запада), и французской «Тоталь» . Последняя недавно вышла из двухмиллиардного газового проекта в Иране из-за санкций США.

Российская экономика приходит в норму после нескольких лет рецессии, вызванной санкциями и снижением цен на нефть. Еврозона, хоть еще и не вышла из кризиса, тоже чувствует себя неплохо. В 2017 году поставки Газпрома в Европу достигли своего пика, а лидером в вопросах потребления традиционно выступила Германия. Решение США по Ирану ведет к скачку цен на нефть, а он, в свою очередь, — к росту прибыли России от торговли с Европой. И наконец, в этом году Россия принимает у себя чемпионат мира по футболу, который, как ожидается, даст толчок экономике и международному престижу Москвы . Похоже, что лето у недавно вступившего в должность президента Владимира Владимировича будет спокойным.

И Меркель, и Макрон считают, что России пора тоже заняться иранским вопросом. Макрон, который решительно поддерживал позицию Трампа во время апрельских ударов по Сирии , нацеленных как на режим, так и на активы Ирана, отправился в Санкт-Петербург обсудить с Путиным СВПД. А Владимир Владимирович не упустил возможности раскритиковать США: после переговоров с Макроном он предупредил Америку, что ее решение повлечет «плачевные последствия». Однако сейчас не совсем ясно, какой результат принесла «трудная, но необходимая» встреча (согласно формулировке Макрона), если вообще принесла. Кремлю будет достаточно одного лишь намека на раскол среди западных держав.

Это не означает полного сближения Евросоюза и России. Настоящим испытанием станут введенные против Москвы санкции из-за войны на Украине , но они и без того постоянно становятся предметом обсуждения. Их снятия хотело бы недавно созданное правительство Италии , коалиция между популистским Движением пяти звезд и правой ксенофобской Лигой Севера, чей лидер Маттео Сальвини фотографировался в футболке с изображением Путина. Такую же точку зрения разделяют и другие государства-члены, начиная с Греции Болгарии и заканчивая Австрией Словакией . Но сдвинуть дело с мертвой точки поможет только смена позиций Макрона и Меркель. Между тем, у Италии есть дела и поважнее: она готовится бросить вызов правилам ЕС, требующим ограничения расходов. В качестве шага навстречу Москве Германия и Франция могут усилить (символическое) давление на Украину с целью выполнения обязательств последней в рамках Второго минского соглашения, но не более того. В Москве осведомленные наблюдатели считают, что дискуссии по вопросу санкций зашли в тупик. Вероятность заключения Евросоюзом сделки с Россией за спиной Америки ничтожна. Еще одним препятствием на пути сближения России и ЕС в целом является официальное заявление правительства Нидерландов , в котором Россия названа виновницей крушения самолета Малайзийских авиалиний (рейс MH17) в июле 2014 года.

Путин добился кое-каких тактических результатов, но Европа все же предпочитает следить за тем, чтобы разногласия с Соединенными Штатами оставались под контролем. Как отметил один высококвалифицированный специалист по делам Германии и Европы, Берлин может просто переждать период правления администрации Трампа в надежде на то, что следующая проявит бóльшую склонность к компромиссу. Надежды эти, разумеется, могут рухнуть, если в 2020 году американцы вновь выберут Трампа и его сподвижников из Республиканской партии

Одно можно сказать наверняка: Путин станет терпеливо ждать возможности извлечь выгоду из любого раскола между Соединенными Штатами и Европой. Будучи уроженцем Санкт-Петербурга, Путин гордится историей своего родного города, построенного Петром Великим с целью демонстрации открытости России по отношению к Европе. Кто знает? Путин может даже начать петь дифирамбы единству Старого света.

The American Interest, США