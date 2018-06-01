Медведев и Абылгазиев обсудили сотрудничество в энергетике

В частности, на встрече речь шла о взаимодействии в энергетической сфере.

По итогам прошлого года товарооборот между РФ и Кыргызской Республикой составил 1,6 миллиарда долларов. Россия является одним из главных торговых партнеров республики, говорится в материалах к встрече.

Медведев принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ, которое проходит в Душанбе.

Ранее Абылгазиев сообщил после встречи со своим казахстанским коллегой Бакытжаном Сагинтаевым, что Кыргызстан и Казахстан договорились увеличить товарооборот до одного миллиарда долларов.

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