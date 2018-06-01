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Медведев и Абылгазиев обсудили сотрудничество в энергетике
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Медведев и Абылгазиев обсудили сотрудничество в энергетике 

Мир24 1 июня 2018
Премьер-министры России и Кыргызстана Дмитрий Медведев и Мухаммедкалый Абылгазиев обсудили двустороннее сотрудничество между странами.
В частности, на встрече речь шла о взаимодействии в энергетической сфере.
По итогам прошлого года товарооборот между РФ и Кыргызской Республикой составил 1,6 миллиарда долларов. Россия является одним из главных торговых партнеров республики, говорится в материалах к встрече.
Медведев принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ, которое проходит в Душанбе.
Ранее Абылгазиев сообщил после встречи со своим казахстанским коллегой Бакытжаном Сагинтаевым, что Кыргызстан и Казахстан договорились увеличить товарооборот до одного миллиарда долларов.
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