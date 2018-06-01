Владимир Путин поприветствовал участников праздника, посвященного Международному дню защиты детей

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям праздника, посвященного Международному дню защиты детей, сообщает kremlin.ru.

В послании главы государства, в частности, говорится:

«Сегодня Москва гостеприимно встречает ребят из разных регионов России и ряда зарубежных государств. Как всегда, их ждет радушный прием, богатая, насыщенная культурная, экскурсионная программа, знакомство с интересными людьми. И конечно, они смогут вволю пообщаться, обрести новых друзей, узнать, как живут их сверстники в других странах.

С удовольствием отмечу, что такой масштабный праздник на протяжении многих лет организует Российский детский фонд. Благодаря подвижнической деятельности его сотрудников проводится большая работа, направленная на поддержку детей, формирование у них высоких духовно-нравственных, патриотических идеалов, популяризацию ценностей здорового, активного образа жизни; реализуются востребованные социальные, благотворительные, просветительские проекты.

Уверен, что участники встречи, их родители и наставники увлекательно и с пользой проведут эти праздничные дни, получат заряд отличного настроения.

Желаю вам успехов, удачи и всего наилучшего».

Фото kremlin.ru