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«Меня президент поцеловал, а вот тебя, мама — нет»
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Путин в День защиты детей пообщался с шестилетним Савелием 

РИА Новости 4 часа назад
Владимир Путин в Международный день защиты детей посетил новый лечебный корпус Морозовской детской городской клинической больницы.
Глава государства пообщался с шестилетним пациентом — Савелием из Челябинска. Мальчик идет на поправку после пересадки почки. Савелий сначала уточнил, действительно ли перед ним президент, и только потом рассказал о самочувствии, о любимых мультфильмах, и объяснил, что пешком из Москвы до Челябинска не дойдешь. Президент пожелал мальчику выздоровления и на прощание поцеловал Савелия в макушку.
"Меня самый главный президент поцеловал. А вот тебя, мама, нет", — сказал мальчик, вызвав смех присутствовавших взрослых.
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