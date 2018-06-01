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Медведев обсудил с премьером Киргизии двустороннее сотрудничество
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Медведев обсудил с премьером Киргизии двустороннее сотрудничество 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: РИА Новости
ДУШАНБЕ, 1 июн — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обсудил двустороннее сотрудничество с киргизским коллегой Мухаммедкалыем Абылгазиевым.
В ходе встречи Медведев и премьер Киргизии обсудили перспективы двусторонних отношений.
Как говорится в материалах к встрече глав кабинетов министров, Россия является одним из ведущих торговых партнеров Киргизии. По итогам 2017 года двусторонний товарооборот составил 1,6 миллиарда долларов США и показал рост на 31,6% по сравнению с 2016 годом. Одним из ключевых направлений экономического сотрудничества является энергетика, в особенности газовая отрасль. "Газпром" ведет работу по обеспечению потребностей Киргизии в топливе в рамках генсхемы газоснабжения и газификации республики до 2030 года.
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