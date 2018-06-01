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Названы имена самых популярных российских политиков
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Названы имена самых популярных российских политиков 

Sputnik Абхазия 1 июня 2018
Фото: Sputnik Абхазия
СУХУМ, 1 июн — Sputnik. Первую строчку в рейтинге доверия россиян по-прежнему занимает Владимир Путин, следует из данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Об этом сообщило РИА Новости.
Президент России набрал 46,9% голосов. Вторым стал министр обороны РФ Сергей Шойгу (22%), третьим — глава МИД Сергей Лавров (16,2%).
Далее расположились премьер Дмитрий Медведев (12,3%), лидер ЛДПР Владимир Жириновский (9,3%) и глава КПРФ Геннадий Зюганов (4,4%).
Антирейтинг возглавил Жириновский. При этом за последний месяц россияне стали доверять ему больше. Рейтинг недоверия к нему в мае снизился с 34,4% до 32,9%. Медведеву не доверяют 17,5% опрошенных, Зюганову — 11,8%, Ксении Собчак — 10,6%.
Рейтинг основан на данных опроса «ВЦИОМ-Спутник».
Годового максимума рейтинг доверия Владимиру Путину достигал в декабре — 57,7%. Также майский опрос ВЦИОМ показал, что работу Путина на посту президента одобряют 82% россиян. Снижение рейтинга главы государства эксперты объяснили послевыборным «политическим выдохом», некоторой усталостью общества от политического процесса и паузой при назначении кабмина.
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