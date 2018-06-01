Названы имена самых популярных российских политиков

Антирейтинг возглавил Жириновский. При этом за последний месяц россияне стали доверять ему больше. Рейтинг недоверия к нему в мае снизился с 34,4% до 32,9%. Медведеву не доверяют 17,5% опрошенных, Зюганову — 11,8%, Ксении Собчак — 10,6%.

Рейтинг основан на данных опроса «ВЦИОМ-Спутник».

Годового максимума рейтинг доверия Владимиру Путину достигал в декабре — 57,7%. Также майский опрос ВЦИОМ показал, что работу Путина на посту президента одобряют 82% россиян. Снижение рейтинга главы государства эксперты объяснили послевыборным «политическим выдохом», некоторой усталостью общества от политического процесса и паузой при назначении кабмина.