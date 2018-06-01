Журналист пробрался во дворец Ким Чен Ына 

Журналист канала RT провёл в резиденции Ким Чен Ына полтора часа. Изначально в обитель лидера Северной Кореи никого не собирались впускать, но, как сообщил репортёр Илья Петренко, в последний момент ему всё-таки предложили приехать во дворец. По словам Ильи, путь был довольно длинным: сначала по улицам Пхеньяна машина корреспондента следовала за чёрным «Мерседесом», а потом кортеж оказался в безлюдной местности, где возле строений не было ни людей, ни автомобилей. В итоге журналист оказался перед задними воротами виллы северокорейского правителя. Спустя несколько минут к зданию подъехал министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. Во дворце Лавров встретился с Ким Чен Ыном. Илья Петренко рассказал, что встреча было необычной: российскую сторону представляли сеть человек, тогда как Ким Чен Ын был в одиночестве, компанию ему составлял лишь переводчик. Также Петренко оказался в неловкой ситуации во дворце. Сестра лидера КНДР попыталась покинуть зал заседаний, когда перед ней оказалась съёмочная группа RT. Петренко поздоровался с девушкой через переводчика, но она в ответ предпочла скрыться.