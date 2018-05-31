Лавров пригласил Ким Чен Ына побывать в России 

Россия приложит все усилия, чтобы договоренности между Северной и Южной Кореями были реализованы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
В ходе разговора Ким Чен Ын отметил, что высоко ценит сопротивление властей России доминированию США, и передал через Лаврова свое приветствие президенту Владимиру Путину.
Российский министр, в свою очередь, пригласил северокорейского лидера приехать в Россию.
"Приезжайте, будем очень рады", — цитирует РИА Новости Лаврова.