Ещё
Небензя оценил спорную резолюцию США по Палестине
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Небензя оценил спорную резолюцию США по Палестине 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Нэнси Сисель
Россия призывает США к сбалансированному подходу по палестино-израильскому конфликту, который бы учитывал интересы обеих сторон, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
В пятницу СБ ООН не поддержал проект резолюции, внесенный США, в котором осуждались палестинские группировки за ракетные обстрелы израильской территории и за разжигание протестов в секторе Газа. За документ не проголосовал никто из членов СБ, кроме США, а Россия проголосовала против.
"С некоторыми положениями этого проекты мы были бы готовы согласиться. Мы, безусловно, признаем право Израиля на безопасность. Наше голосование было связано с тем, что в документе США была предпринята очередная попытка подвергнуть ревизии международно-правовую базу ближневосточного урегулирования, к тому же в нем прописывались элементы, которые не соответствуют позиции России", — заявил Небензя, выступая на заседании Совбеза.
Он напомнил, что США ранее призывали членов СБ к соблюдению баланса при рассмотрении палестино-израильского конфликта, однако "в своем проекте они этот баланс сами и нарушили".
"Вызывает обеспокоенность, что США отказались включить в свой проект призывы к созданию условий для возобновления переговоров по вопросам окончательного статуса с целью выхода на прочное урегулирование на основе двух государств — Израиля и Палестины, которые бы существовали в условиях безопасности и международно-признанных границ", — сказал российский дипломат.
Он с сожалением констатировал, что в американский проект не были включены упоминания об Арабской мирной инициативе и "ближневосточном квартете", который остается "уникальным и одобренным Советом безопасности (ООН) посредническим механизмом".
"Призываем приступить к практической работе по запуску прямых палестино-израильских переговоров", — резюмировал Небензя.
Выступления в секторе Газа продолжают "Великий марш возвращения", который палестинцы начали 30 марта и теперь обещают вести до снятия блокады с анклава. Всего, по подсчетам палестинских медиков, с даты начала "марша возвращения" погибли 119 жителей анклава, 13,3 тысячи пострадали от пуль и газа, 300 из них остаются в тяжелом состоянии.
Протесты в секторе Газа обострились после решения США перенести свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим в минувшем месяце. Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Основная часть мирового сообщества аннексию не признает и относит Восточный Иерусалим, как и Западный берег реки Иордан, к оккупированным территориям.
РИА Новости: последние новости
Асад ответил на обвинения в размещении иранских войск в Сирии Россия проведет в Совбезе ООН дебаты по безопасности Путин 1 июня вручит ордена "Родительская слава" многодетным семьям
Комментарии  Ещё 38 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Раде пожаловались на унижение Украины50
Трампу не понравилась встреча Лаврова с Ким Чен Ыном199
«Напугали сладкого»: младенец дважды прервал речь Путина115
Карты Visa перестали работать112
Лукашенко пригрозил закрыть границу с Россией732
Видео
03:16
Донецкий «Чебурашка» поразил «ответкой» за Мамая
Армия
00:14
«Напугали сладкого»: младенец дважды прервал речь Путина
Политика
40:02
Блогер раскрыл подробности крушения российского самолета
Происшествия
04:03
Путина спросили о пенсионном возрасте
Политика Общество
01:38
МиГ-31 улетел в стратосферу
Армия
10:33
Германия защитила «Северный поток-2»
Компании Экономика
02:18
Путин навестил пациентов Морозовской детской больницы
Общество
01:45
Учительница станцевала стриптиз на выпускном
Общество Происшествия
00:33
Горе-грабители устроили шоу из нападения
Происшествия Криминал
00:42
Миллионы Хорошавина пропали при передаче государству
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение