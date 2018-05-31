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Грушко обсудил с норвежцами отношения РФ и НАТО
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Грушко обсудил с норвежскими парламентариями отношения России и НАТО 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: AFP 2018 / Thierry Charlier
Замглавы МИД РФ Александр Грушко обсудил с членами делегации парламента Норвегии ряд вопросов, в том числе отношения России с НАТО и взаимодействие в Арктике, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
Грушко обменялся с членами делегации Комитета Стортинга (парламент Норвегии) по вопросам внешней политики и обороны мнениями по широкому кругу актуальных вопросов двусторонней, региональной и международной повесток дня.
Стороны обсудили "положение на Ближнем Востоке, взаимодействие в Арктике, безопасность на севере Европы, отношения Россия-НАТО, проблематику ДНЯО, ПРО и другие темы", отмечается в сообщении.
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