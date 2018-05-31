Грушко обсудил с норвежцами отношения РФ и НАТО

Грушко обсудил с норвежскими парламентариями отношения России и НАТО

Грушко обменялся с членами делегации Комитета Стортинга (парламент Норвегии) по вопросам внешней политики и обороны мнениями по широкому кругу актуальных вопросов двусторонней, региональной и международной повесток дня.

Стороны обсудили "положение на Ближнем Востоке, взаимодействие в Арктике, безопасность на севере Европы, отношения Россия-НАТО, проблематику ДНЯО, ПРО и другие темы", отмечается в сообщении.