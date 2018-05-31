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Крым и Севастополь достались Мутко
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Крым и Севастополь достались Мутко 

Рамблер 18 часов назад
Крым и Севастополь больше не будут курироваться правительством отдельно, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-секретаря курировавшего их ранее вице-премьера Дмитрия Козака.
По словам Ильи Джуса, Крым и Севастополь полностью интегрировались в российское правовое поле и не нуждаются в кураторе, в связи с чем станут частью общей системы региональной политики, курирует которую назначенный в мае зампредом правительства по строительству и региональному развитию Виталий Мутко.
В свою очередь, вице-премьер Крыма Дмитрий Полонский в беседе с изданием призвал дождаться официального решения об отмене кураторства над Крымом, однако отметил, что полуостров и впрямь интегрировался в правовое поле России «по большинству вопросов».
Дмитрий Козак курировал в правительстве Крым и Севастополь с марта 2014 года, а в мае 2018-го стал ответственным за промышленность и топливно-энергетический комплекс.
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