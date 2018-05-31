Путин поставил задачу спецслужбам

Путин поставил задачу ФСБ

Сегодня глава государства принял в Кремле назначенных на высшие должности, а также получивших высшие воинские звания офицеров органов государственной безопасности и прокуроров.

Во время своей речи Путин отметил, что на ФСБ возложено множество задач, главным образом в сфере борьбы с терроризмом, с чем, согласно статистике, спецслужба справляется. Тем не менее президент призвал сотрудников ФСБ «наращивать возможности» системы борьбы с терроризмом, выявляя и ликвидируя законспирированные ячейки террористических организаций на территории России

Также Путин напомнил служащим ФСБ об их работе в сферах контрразведки, защиты границы и борьбы с коррупцией и выразил надежду, что она будет эффективной.