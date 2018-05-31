Кремль призвал главу СБУ ответить за слова 

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак, обвинивший российские спецслужбы в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко в Киеве, должен отвечать за свои слова, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит «Интерфакс» в четверг, 31 мая.
«Если говорит — он должен отвечать за свои слова, иначе будет выглядеть как британские коллеги», — сказал представитель Кремля.
Накануне Василий Грицак заявил, что информация об «убийстве» Бабченко была частью спецоперации, чтобы предотвратить покушение на журналиста. При этом он обвинил Москву в причастности к попытке покушения.