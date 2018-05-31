Ещё
Кремль призвал главу СБУ ответить за слова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Паспорта 1,5 млн россиян стали недействительными
Паспорта 1,5 млн россиян стали недействительными

Кремль призвал главу СБУ ответить за слова 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак, обвинивший российские спецслужбы в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко в Киеве, должен отвечать за свои слова, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит «Интерфакс» в четверг, 31 мая.
«Если говорит — он должен отвечать за свои слова, иначе будет выглядеть как британские коллеги», — сказал представитель Кремля.
Накануне Василий Грицак заявил, что информация об «убийстве» Бабченко была частью спецоперации, чтобы предотвратить покушение на журналиста. При этом он обвинил Москву в причастности к попытке покушения.
Последние новости
Кремль и Москву не изменить - только сжечь. Мнение США назвали сроки окончания антироссийских санкций В Москве водитель BMW X5 расстрелял прохожего
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Паспорта 1,5 млн россиян стали недействительными38
Россию хотят исключить из еще одного союза304
Богачам из России «дали по рукам» в Лондоне102
Миллионы Хорошавина пропали при передаче государству229
Базу ВМС Украины разместят под носом у России235
Видео
01:30
Чем обернется для Украины «убийство» Бабченко
Украина В мире
00:40
Запад отреагировал на «воскрешение» Бабченко
В мире
03:49
Россию хотят исключить из еще одного союза
В мире Политика
01:01
Отвратительная тварь ужаснула Сеть
Наука
02:25
Пугачева задумалась о госпитализации
Шоу-бизнес
00:23
Фестиваль «Красная площадь» открылся в столице
Новости Москвы Общество
02:47
Россия отказалась вмешиваться в переговоры КНДР и США
Политика В мире
00:50
ФСБ показала арсенал оружейных баронов
Происшествия
01:29
Китай испытал эскадру дронов
Армия Оружие
Назло Москве: Польша заплатит за базу США
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение