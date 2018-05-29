Лавров раскрыл детали переговоров Путина и Обамы по Украине в 2014 году 

МИНСК, 29 мая — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что бывший президент США Барак Обама в 2014 году просил российского лидера Владимира Путина не отговаривать экс-главу Украины Виктора Януковича от соглашения с оппозицией.
"Когда этот документ был уже готов, Обама звонил президенту Путину и просил его не отговаривать Януковича от подписания этого документа, потому что в этом документе он добровольно отказывался от всех своих прерогатив верховного главнокомандующего, обязался только использовать полицию и силу ОМОНа для охраны правительственных зданий, больше ни для чего, и соглашался на досрочные выборы", — рассказал Лавров в Академии управления при президенте Белоруссии в Минске.
По его словам, «американцы, наверно, почувствовали, что это перебор». «Мы не отговаривали. Путин сказал, что если Янукович, как легитимный президент, принимает решение его подписать — это его суверенное право. Что и произошло. А потом на утро, как вы знаете, президент Янукович отбыл в Харьков, тут же начались захваты правительственных зданий, резиденции президента, парламента», — продолжил Лавров.
Он напомнил, что Москва обратилась к гарантам соглашения, на что те заявили, что Янукович бежал, самоустранившись таким образом от власти и переходного процесса, а оппозиция вместо правительства национального согласия объявила о создании «правительства победителей». «Никто не позвонил нам, не сказал: да, мы как бы вас просили поддержать этот процесс, он сорвался, ну, бывает», — отметил министр.
Янукович и представлявшие в 2014 году оппозицию Виталий Кличко (бывший глава партии «Удар», мэр Киева), Арсений Яценюк (премьер-министр в 2014-2016 годах) и Олег Тягнибок (лидер националистической партии «Свобода») при участии европейских политиков 21 февраля 2014 года подписали соглашение об урегулировании кризиса на Украине. Однако после этого Верховная рада отстранила Януковича от власти, он был вынужден покинуть страну.