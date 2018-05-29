Ещё
Лавров раскрыл детали переговоров Путина и Обамы по Украине в 2014 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Базу ВМС Украины разместят под носом у России
Базу ВМС Украины разместят под носом у России

Лавров раскрыл детали переговоров Путина и Обамы по Украине в 2014 году 

РИА Новости 29 мая 2018
МИНСК, 29 мая — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что бывший президент США Барак Обама в 2014 году просил российского лидера Владимира Путина не отговаривать экс-главу Украины Виктора Януковича от соглашения с оппозицией.
"Когда этот документ был уже готов, Обама звонил президенту Путину и просил его не отговаривать Януковича от подписания этого документа, потому что в этом документе он добровольно отказывался от всех своих прерогатив верховного главнокомандующего, обязался только использовать полицию и силу ОМОНа для охраны правительственных зданий, больше ни для чего, и соглашался на досрочные выборы", — рассказал Лавров в Академии управления при президенте Белоруссии в Минске.
По его словам, «американцы, наверно, почувствовали, что это перебор». «Мы не отговаривали. Путин сказал, что если Янукович, как легитимный президент, принимает решение его подписать — это его суверенное право. Что и произошло. А потом на утро, как вы знаете, президент Янукович отбыл в Харьков, тут же начались захваты правительственных зданий, резиденции президента, парламента», — продолжил Лавров.
Он напомнил, что Москва обратилась к гарантам соглашения, на что те заявили, что Янукович бежал, самоустранившись таким образом от власти и переходного процесса, а оппозиция вместо правительства национального согласия объявила о создании «правительства победителей». «Никто не позвонил нам, не сказал: да, мы как бы вас просили поддержать этот процесс, он сорвался, ну, бывает», — отметил министр.
Янукович и представлявшие в 2014 году оппозицию Виталий Кличко (бывший глава партии «Удар», мэр Киева), Арсений Яценюк (премьер-министр в 2014-2016 годах) и Олег Тягнибок (лидер националистической партии «Свобода») при участии европейских политиков 21 февраля 2014 года подписали соглашение об урегулировании кризиса на Украине. Однако после этого Верховная рада отстранила Януковича от власти, он был вынужден покинуть страну.
РИА Новости: последние новости
ВЦИОМ выяснил, кому из политиков россияне доверяют больше всего Лавров провел в Пхеньяне встречу с Ким Чен Ыном Собчак назвала главную цель "Партии перемен"
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Базу ВМС Украины разместят под носом у России187
Пока вы спали: Украинцев обвинили в смертях поляков12
Энрике Иглесиас чудом спасся в Москве10
Кудрин предсказал массовые сокращения в России685
Чем обернется для Украины «убийство» Бабченко855
Видео
01:30
Чем обернется для Украины «убийство» Бабченко
Украина В мире
00:40
Запад отреагировал на «воскрешение» Бабченко
В мире
02:47
Россия отказалась вмешиваться в переговоры КНДР и США
Политика В мире
00:50
ФСБ показала арсенал оружейных баронов
Происшествия
01:00
Реклама клиники ломает глаза пользователей Сети
Общество
Защита по делу об «убийстве» Бабченко заявила о провокации
Криминал Происшествия
07:16
Лавров подарил Ким Чен Ыну шкатулку для «секретов»
Политика
30:01
Раскрыты подробности об «организаторе убийства» Бабченко
Происшествия
01:54
Турецкая бабушка открыла для себя дзюдо в 80 лет
Люди Общество
02:37
Минобороны показало «летающие» бронеавтомобили
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение