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Ким Чен Ын спросил Лаврова о здоровье «товарища Путина»
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Ким Чен Ын спросил Лаврова о здоровье «товарища Путина» 

РИА Новости 31 мая 2018
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в четверг в Пхеньяне поинтересовался, как здоровье российского президента Владимира Путина.
Видео встречи Лаврова и Ким Чен Ына опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.
"Как здоровье товарища Путина?" — спросил Ким Чен Ын. Лавров ответил: «Здоровье прекрасное».
По словам российского министра, президент РФ «очень ценит добрые слова, которые вы высказали по случаю его избрания на президентский срок».
"Он (Путин) передает вам самые теплые приветы и наилучшие пожелания в тех крупных начинаниях, которые сейчас инициированы на Корейском полуострове с вашим участием", — отметил глава МИД РФ.
Лидер КНДР Ким Чен Ын и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Пхеньяне. 31 мая 2018
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