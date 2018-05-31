Ким Чен Ын спросил Лаврова о здоровье «товарища Путина»

Видео встречи Лаврова и Ким Чен Ына опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Как здоровье товарища Путина?" — спросил Ким Чен Ын. Лавров ответил: «Здоровье прекрасное».

По словам российского министра, президент РФ «очень ценит добрые слова, которые вы высказали по случаю его избрания на президентский срок».

"Он (Путин) передает вам самые теплые приветы и наилучшие пожелания в тех крупных начинаниях, которые сейчас инициированы на Корейском полуострове с вашим участием", — отметил глава МИД РФ.