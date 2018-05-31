Ещё
Россия и Таджикистан договорились увеличить товарооборота
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Базу ВМС Украины разместят под носом у России
Базу ВМС Украины разместят под носом у России

Россия и Таджикистан договорились увеличить товарооборота 

Мир24 1 час назад
Россия и Таджикистан договорились об увеличении товарооборота, заявил российский премьер-министр Дмитрий Медведев.
Он отметил, что по итогам первого квартала объем торговли между странами вырос на 20%.
«Эту тенденцию надо обязательно закрепить», — сказал Медведев после переговоров со своим коллегой из Таджикистана Кохиром Расулзодой.
Ранее Медведев встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Глава республики назвал Россию важнейшим стратегическим партнером, а развитие отношений между двумя странами — одним из приоритетов государства.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Лавров призвал не допустить срыва урегулирования ситуации вокруг КНДР Лавров вручил Ким Чен Ыну шкатулку для «секретных вещей» Врачи сомневались в выздоровлении Скрипалей
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Базу ВМС Украины разместят под носом у России187
Пока вы спали: Украинцев обвинили в смертях поляков12
Энрике Иглесиас чудом спасся в Москве10
Кудрин предсказал массовые сокращения в России685
Чем обернется для Украины «убийство» Бабченко855
Видео
01:30
Чем обернется для Украины «убийство» Бабченко
Украина В мире
00:40
Запад отреагировал на «воскрешение» Бабченко
В мире
02:47
Россия отказалась вмешиваться в переговоры КНДР и США
Политика В мире
00:50
ФСБ показала арсенал оружейных баронов
Происшествия
01:00
Реклама клиники ломает глаза пользователей Сети
Общество
Защита по делу об «убийстве» Бабченко заявила о провокации
Криминал Происшествия
07:16
Лавров подарил Ким Чен Ыну шкатулку для «секретов»
Политика
30:01
Раскрыты подробности об «организаторе убийства» Бабченко
Происшествия
01:54
Турецкая бабушка открыла для себя дзюдо в 80 лет
Люди Общество
02:37
Минобороны показало «летающие» бронеавтомобили
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение