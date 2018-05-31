Россия и Таджикистан договорились увеличить товарооборота 

Россия и Таджикистан договорились об увеличении товарооборота, заявил российский премьер-министр Дмитрий Медведев.
Он отметил, что по итогам первого квартала объем торговли между странами вырос на 20%.
«Эту тенденцию надо обязательно закрепить», — сказал Медведев после переговоров со своим коллегой из Таджикистана Кохиром Расулзодой.
Ранее Медведев встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Глава республики назвал Россию важнейшим стратегическим партнером, а развитие отношений между двумя странами — одним из приоритетов государства.
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