Россия и Таджикистан договорились увеличить товарооборота

Он отметил, что по итогам первого квартала объем торговли между странами вырос на 20%.

«Эту тенденцию надо обязательно закрепить», — сказал Медведев после переговоров со своим коллегой из Таджикистана Кохиром Расулзодой.

Ранее Медведев встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном . Глава республики назвал Россию важнейшим стратегическим партнером, а развитие отношений между двумя странами — одним из приоритетов государства.

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