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Российский премьер прибыл с официальным визитом в Душанбе
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Российский премьер прибыл с официальным визитом в Душанбе 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл с официальным визитом в Душанбе. Об этом сообщает РИА Новости.
В столице Таджикистана состоятся переговоры главы правительства РФ с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и премьер-министром Кохиром Расулзода.
Основное внимание будет уделено развитию сотрудничества в торгово-экономической, сельскохозяйственной, миграционной и других областях.
Первого июня состоится заседание Совета глав правительств стран СНГ. На этой встрече состоится обмен мнениями о состоянии и перспективах экономического сотрудничества, взаимодействия в таможенных делах, в сфере образования. Также пройдет ряд двусторонних встреч с главами правительств государств-участников СНГ.
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