Российский премьер прибыл с официальным визитом в Душанбе

Основное внимание будет уделено развитию сотрудничества в торгово-экономической, сельскохозяйственной, миграционной и других областях.

Первого июня состоится заседание Совета глав правительств стран СНГ. На этой встрече состоится обмен мнениями о состоянии и перспективах экономического сотрудничества, взаимодействия в таможенных делах, в сфере образования. Также пройдет ряд двусторонних встреч с главами правительств государств-участников СНГ.