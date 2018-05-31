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Глава Южной Осетии пригласил Асада посетить республику
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Глава Южной Осетии пригласил Асада посетить республику 

RT на русском 1 час назад
Глава Южной Осетии Анатолий Бибилов пригласил сирийского лидера Башара Асада посетить республику с визитом, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу южноосетинского президента.
«Приглашение главе Сирии Башару Асаду было передано президентом Южной Осетии через сирийское посольство в России. Подтверждения ждём. Вопрос о встрече будет прорабатываться в ближайшее время. Рассматривается также возможность визита южноосетинской делегации в Сирию», — рассказали в пресс-службе.
Ранее стало известно, что Южная Осетия намерена открыть посольство на территории Сирии.
29 мая Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии.
RT на русском: последние новости
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