Глава Южной Осетии пригласил Асада посетить республику 

Глава Южной Осетии Анатолий Бибилов пригласил сирийского лидера Башара Асада посетить республику с визитом, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу южноосетинского президента.
«Приглашение главе Сирии Башару Асаду было передано президентом Южной Осетии через сирийское посольство в России. Подтверждения ждём. Вопрос о встрече будет прорабатываться в ближайшее время. Рассматривается также возможность визита южноосетинской делегации в Сирию», — рассказали в пресс-службе.
Ранее стало известно, что Южная Осетия намерена открыть посольство на территории Сирии.
29 мая Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии.