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Россию ждет сокращение трети служащих
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Россию ждет сокращение трети служащих 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: ПГ / ЮРИЙ ИНЯКИН
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью французской газете Les Echos заявил, что в ближайшие шесть лет цифровизация услуг в России позволит сократить число служащих на 30%.
По его мнению, «новая кадровая политика государства поможет проверить их мотивацию и привить новую культуру, ориентированную на достижение результатов в управлении». Кудрин считает, что в конечном счете эти реформы «позволят уменьшить коррупцию в системе».
Неделей ранее Кудрин также пообещал, что подконтрольное ему ведомство подготовит предложения, касающиеся изменений в структуре расходов в некоторых отраслях для повышения эффективности трат.
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