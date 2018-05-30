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США назвали условия улучшения отношений с РФ
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Помпео назвал условия улучшения отношений с Россией 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Reuters
Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду обсудили по телефону двусторонние отношения, ситуацию на Украине и в Сирии, сообщает пресс-служба госдепартамента.
"В ходе беседы были обсуждены вопросы и проблемы, связанные с двусторонними отношениями, Украина и Сирия. Госсекретарь Помпео повторил, что хотя США стремятся к улучшению отношений с Россией, достижение этого потребует от России продемонстрировать, что она готова принять конкретные меры для решения наших обеспокоенностей, включая вмешательство во внутренние дела США", — говорится в сообщении.
Отмечается, что этот разговор с Лавровым стал первым для Помпео после его вступления в должность госсекретаря 26 апреля.
По сообщению МИД РФ, Помпео и Лавров в телефонном разговоре согласились с необходимостью преодолевать имеющиеся разногласия "через профессиональный диалог в интересах нормализации атмосферы российско-американского взаимодействия".
В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.
Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".
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