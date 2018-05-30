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МИД РФ объяснил, зачем Киев «убил» Бабченко
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МИД России объяснил, зачем Киев «убил» Бабченко 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Украинские власти не смогли найти другого способа показать свою эффективность, кроме как инсценировать «убийство» журналиста Аркадия Бабченко, заявил российский МИД.
«Мы рады, что российский гражданин жив», — подчеркнул российский МИД в заявлении, опубликованном на сайте.
При этом российское ведомство отмечает, что очевидно, что эта инсценировка «является очередной антироссийской провокацией». В частности, на это указывают заявления украинских властей, сделанные сразу же после запуска слуха об убийстве Бабченко.
«Теперь же украинские власти полностью взяли курс на раскрутку русофобской лжи: по словам главы СБУ Василя Грицака, украинскими силовиками был задержан предполагаемый исполнитель убийства, который, как он подчеркнул, был якобы завербован российскими спецслужбами», — отметил МИД.
Ведомство отмечает, что понятны дальнейшие действия СБУ: будет развиваться эта провокация.
«Украинские власти, видимо, не могут найти другого способа показать свою эффективность, как продемонстрировать постановочное убийство вместо того, чтобы расследовать реальные преступления», — отмечает МИД, напоминая об убийствах Олеся Бузины, Павла Шеремета и других журналистов, а также заживо сожженных жителей Одессы.
По мнению МИД, «вопросы жизни и смерти на Украине» — это «не более чем разменные монеты» для того, чтобы разжечь «антироссийскую истерию».
В среду глава СБУ Василий Грицак официально сообщил, что Бабченко, якобы «убитый» во вторник, на самом деле жив. Гибель его оказалась инсценировкой и частью спецоперации по предотвращению «покушения» на него. Бабченко также выступил с заявлением.
Бабченко якобы был «убит» во вторник, в том числе назывались даже версии «убийства». Киев в том числе заранее объявил, что за преступлением якобы стоит Россия.
Политологи и эксперты обратили внимание на сходство этой «спецоперации» с «отравлением» Скрипалей в Великобритании, «Репортеры без границ» осудили эту «спецоперацию».
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