Daily Express: Москва решила упрочить связи с Пхеньяном перед встречей Кима с Трампом

На этой неделе российский министр иностранных дел Сергей Лавров планирует посетить Северную Корею по приглашению главы МИД КНДР Ли Ён Хо. Его визит состоится за считанные дни до «исторического саммита» Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре , пишет Daily Express.

Издание напоминает, что в апреле в Москве Лавров принимал своего северокорейского коллегу, чтобы улучшить «натянутые отношения» с соседней страной. Тогда российский министр сообщил, что пока Владимир Путин не собирается встречаться Ким Чен Ыном, но оба лидера «регулярно обмениваются заявлениями».

Специалист по российско-северокорейским отношениям Темпльского университета Джеймс Браун предполагает, что КНДР хочет восстановить былые крепкие связи с Москвой. На взгляд эксперта, для Пхеньяна важно убедиться, что его традиционные союзники в прошлом, Китай и Россия, «всё ещё находятся на его стороне».

«Хотя Россия больше не предоставляет гарантии безопасности, существовавшие в советскую эпоху, очевидно, что в последние годы отношения Пхеньяна с Москвой улучшаются», — отмечает Браун.

Он также считает, что после масштабных дипломатических усилий Южной Кореи и США российские власти считают себя «слегка обделёнными» и поэтому пытаются «повысить свою ставку» в регионе.

Отчасти для России это вопрос престижа. Страна стремится показать, что играет заметную роль в решении различных международных проблем, чтобы сохранить за собой статус «великой державы». Кроме того, если Владимир Путин сможет заявить, что имеет влияние на Пхеньян, то получит «весьма серьёзный козырь» в дальнейших переговорах с США, утверждает Браун.