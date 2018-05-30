Браудер пригрозил России новыми санкциями

Браудер анонсировал расширение «списка Магнитского»

Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер в своем твиттере сообщил о том, что планирует на следующей неделе вернуться к работе по расширению санкций в рамках "списка Магнитского".

"Вернулся в Лондон в целости и сохранности. Практически не потрепан. Готов приступить к деятельности по расширению "списка Магнитского" на следующей неделе", — написал Браудер.

К сообщению он также прикрепил свою фотографию.

Ранее в Интерполе заявили, что никогда не выдавали ордера на арест Браудера.