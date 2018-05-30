Браудер пригрозил России новыми санкциями

Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер в своем твиттере сообщил о том, что планирует на следующей неделе вернуться к работе по расширению санкций в рамках "списка Магнитского".
"Вернулся в Лондон в целости и сохранности. Практически не потрепан. Готов приступить к деятельности по расширению "списка Магнитского" на следующей неделе", — написал Браудер.
К сообщению он также прикрепил свою фотографию.
Ранее в Интерполе заявили, что никогда не выдавали ордера на арест Браудера.
Уильям Браудер был работодателем аудитора Сергея Магнитского, скончавшегося в СИЗО "Матросская Тишина" в 2009 году. С 1995 по 2007 год Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России. Россия объявила бизнесмена в международный розыск по делу о хищении акций "Газпрома" на сумму около 3 млрд руб.