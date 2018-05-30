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Пескова спросили об инсценировке убийства Бабченко
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У российского актера трагически погиб сын
У российского актера трагически погиб сын

Песков не стал комментировать ситуацию с инсценировкой убийства журналиста Бабченко 

ТАСС 14 минут назад
Фото: Reuters
В Кремле пока не располагают полной информацией о ситуации с российским журналистом Аркадием Бабченко, инсценировку убийства которого организовали спецслужбы Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Я видел [сообщения о том, что Бабченко жив], но пока никакой информации по этому у меня нет", — сказал Песков.
Комментируя информацию о том, что Украина подозревает Россию в подготовке убийства журналиста, представитель Кремля заявил, что не знает, "кто обвиняет, что обвиняет".
"Я ничего не могу сказать", — заявил он.
Во вторник вечером в полиции Киева сообщили, что российский журналист Бабченко якобы убит в результате покушения. Однако в среду Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что на самом деле она провела спецоперацию по предотвращению убийства Бабченко. На созванном в Киеве в среду брифинге глава службы Василий Грицак заявил, что журналист не пострадал, после чего сам Бабченко вышел к журналистам.
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