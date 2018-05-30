Пескова спросили об инсценировке убийства Бабченко

Песков не стал комментировать ситуацию с инсценировкой убийства журналиста Бабченко

В Кремле пока не располагают полной информацией о ситуации с российским журналистом Аркадием Бабченко , инсценировку убийства которого организовали спецслужбы Украины . Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Я видел [сообщения о том, что Бабченко жив], но пока никакой информации по этому у меня нет", — сказал Песков. Комментируя информацию о том, что Украина подозревает Россию в подготовке убийства журналиста, представитель Кремля заявил, что не знает, "кто обвиняет, что обвиняет". "Я ничего не могу сказать", — заявил он. Во вторник вечером в полиции Киева сообщили, что российский журналист Бабченко якобы убит в результате покушения. Однако в среду Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что на самом деле она провела спецоперацию по предотвращению убийства Бабченко. На созванном в Киеве в среду брифинге глава службы Василий Грицак заявил, что журналист не пострадал, после чего сам Бабченко вышел к журналистам.