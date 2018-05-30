Путин решил судьбу транзита газа через Украину

Путин заявил о готовности России сохранить транзит газа через Украину

Российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции с болгарским премьер-министром Бойко Борисовым подтвердил, что в Москве готовы сохранить транзит газа через Украину в определённом объёме.

Президент отметил, что в настоящий момент вопрос строительства «Северного потока — 2» активно обсуждается.

«Сколько будет по нему поставляться — вопрос; сколько мы сохраним транзита через Украину, а мы готовы сохранить украинский транзит — тоже вопрос. Сколько потребуется нашим потребителям сейчас и на ближайшие перспективы», — сказал Путин.

Ранее президент России заявил, что после реализации проекта газопровода «Северный поток — 2» не предполагается приостановка транзита газа через Украину.

Путин подчеркнул, что поставки продолжатся, если они окажутся экономически обоснованными для участников экономической деятельности.