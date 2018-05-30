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Совместная пресс-конференция Путина и Борисова. Видеотрансляция
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Совместная пресс-конференция Путина и Борисова. Видеотрансляция 

ТАСС 6 часов назад
Фото: ТАСС
ТАСС/Ruptly
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов проводят совместную пресс-конференцию по итогам переговоров.
Как сообщалось ранее, стороны планировали обсудить «проблематику дальнейшего развития российско-болгарского сотрудничества и актуальные международные вопросы».
21 мая премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел с президентом Болгарии Руменом Радевым переговоры в Москве, а 22 мая в своей резиденции «Бочаров Ручей» в Сочи Путин принял болгарского лидера и обсудил с ним возможности для углубления экономического сотрудничества.
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