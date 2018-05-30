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Совфед одобрил законопроект о контрсанкциях
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Совфед одобрил законопроект о контрсанкциях 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Совет Федерации в ходе сегодняшнего заседания одобрил законопроект о контрсанкциях против США и иных недружественных государств.
22 мая документ был принят Госдумой в третьем, окончательном, чтении. Ранее законопроект прошел второе чтение, к которому были подготовлены поправки в документ. Согласно изменениям, президент России может прекратить или приостановить сотрудничество РФ, российских компаний с «недружественными иностранными государствами» и компаниями, которыми прямо или косвенно владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале) организации, находящиеся под юрисдикцией иностранных государств, в отраслях в соответствии с решением президента России.
Документ также предполагает запрет на ввоз в РФ продукции и (или) сырья, странами происхождения которых являются недружественные иностранные государства или упомянутые компании, а также запрет на вывоз из России этими организациями продукции и (или) сырья. Перечень продукции определяется правительством.
Теперь законопроект должен подписать президент России Владимир Путин.
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