Минкавказ сосредоточит свое внимание на исполнении майского указа 

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Министерство РФ по делам Северного Кавказа в ближайшее время сосредоточит основное внимание в своей работе на исполнении майского указа президента. Об этом сообщил в среду журналистам на первом бизнес-форуме «Перспективы сотрудничества Австрии и СКФО» глава Минкавказа Сергей Чеботарев.
"Сейчас самое основное — мы готовим предложения в проект поручения правительства Дмитрия Анатольевича Медведева о реализации указа президента №204 от 7 мая «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года». Поэтому сейчас мы должны выстроить нашу работу так, в том числе и нашу документацию, наши организационные подходы, чтобы в части, нас касающейся, указ президента №204 был выполнен, и через шесть лет, чтобы мы могли доложить руководству страны, что мы сделали все, выполнили поставленные президентом и правительством задачи", — сказал он.
Бизнес-форум «Перспективы сотрудничества Австрии с СКФО» впервые проходит в Москве 30 мая.