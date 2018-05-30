Ещё
Минкавказ сосредоточит свое внимание на исполнении майского указа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минкавказ сосредоточит свое внимание на исполнении майского указа 

ТАСС 10 часов назад
Фото: «Это Кавказ»
МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Министерство РФ по делам Северного Кавказа в ближайшее время сосредоточит основное внимание в своей работе на исполнении майского указа президента. Об этом сообщил в среду журналистам на первом бизнес-форуме «Перспективы сотрудничества Австрии и СКФО» глава Минкавказа Сергей Чеботарев.
"Сейчас самое основное — мы готовим предложения в проект поручения правительства Дмитрия Анатольевича Медведева о реализации указа президента №204 от 7 мая «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года». Поэтому сейчас мы должны выстроить нашу работу так, в том числе и нашу документацию, наши организационные подходы, чтобы в части, нас касающейся, указ президента №204 был выполнен, и через шесть лет, чтобы мы могли доложить руководству страны, что мы сделали все, выполнили поставленные президентом и правительством задачи", — сказал он.
Бизнес-форум «Перспективы сотрудничества Австрии с СКФО» впервые проходит в Москве 30 мая.
ТАСС: последние новости
Помпео в беседе с Лавровым заявил, что США хотят наладить отношения с Россией Саратовский министр уволился после поездки с нетрезвой сотрудницей на служебной машине МИД РФ: в Москве считают "покушение" на Бабченко провокацией
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Совратившая школьника учительница погибла в страшной аварии69
Россия обратилась с просьбой к Донбассу171
Порошенко прокомментировал «убийство» Бабченко204
Чем российский бензин мешает Казахстану20
«Россия всегда прощает»45
Видео
01:11
Путин рассказал, что его смущает
Политика
02:17
Москве угрожают ежегодные майские ураганы
Общество Новости Москвы
02:01
В убийстве журналиста Бабченко обвинили Россию
Украина В мире
00:45
Несите счет: как пропали миллионы Захарченко
Происшествия Статьи
00:52
«Бабченко опозорился до конца своих дней»
Украина Политика
02:00
Генерал ФСБ прокомментировал «воскрешение» Бабченко
Происшествия
03:26
Россия обратилась с просьбой к Донбассу
Политика Конфликты
04:02
Кудрин назвал альтернативу повышения налогов
Экономика Личный счет
00:40
Появилось видео задержания организатора убийства Бабченко
Происшествия
01:24
Захарова прокомментировала «воскрешение» Бабченко
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение