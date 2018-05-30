Медведев констатировал рост долга за электроэнергию на Северном Кавказе в отопительный сезон 

Правительство РФ отмечает рост задолженности за электроэнергию и коммунальные услуги по итогам отопительного сезона, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе заседания правительства.
«В целом отопительный сезон прошел неплохо, однако по его итогам есть основная проблема — это проблема с долгами. И за «коммуналку», и за электроэнергию. Задолженность начала расти», — сказал Медведев.
Он пояснил, что лидерами по росту задолженности за электроэнергию стали Северо-Кавказский и Центральный федеральный округа, по коммунальным услугам — Центральный и Приволжский федеральный округа.
«Регионы должны погашать долги и сделать это как можно скорее», — подчеркнул премьер.