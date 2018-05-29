Лавров и Лукашенко встретились в Минске

Лукашенко отметил, что Белоруссия является для Лаврова не чужой страной, а также обратил внимание на сотрудничество внешнеполитических ведомств двух стран.

"Сегодня очень важная встреча — мы встречаемся в канун заседания Высшего государственного совета. Нам надо еще раз обсудить, может быть, даже и детали этого мероприятия. Уточнить, если нужно, дату", — сказал Лукашенко.

Кроме того, на встрече речь шла о международной повестке и перспективах сотрудничества.