В Варшаве сербка боролась против выпадов НАТО в сторону Путина и РФ

В интервью «Вечерним новостям» Йованович рассказала, что в ходе ассамблеи американцы и англичане устроили невиданную антироссийскую истерию. Депутат, понимая, что ответить на лживые обвинения в адрес Москвы просто некому, так как представители из РФ на мероприятии отсутствовали, приняла решение в одиночку противостоять потоку западной дезинформации. "Я заявила, что поддерживаю Путина, а если они поставят ракеты на границе с Украиной , то пересекут «красную линию» и тогда у Путина будет право им ответить, — заявила сербка. — Ко мне подошла коллега из Франции , из партии Макрона, и сказала: «Наконец-то кто-то им ответил». Йованович подчеркивает: «Конечно же я буду защищать Путина и Россию, так как они (россияне) всегда защищают нас». То, что действия члена Сербской радикальной партии внесли панику и раздор в ряды натовцев, не привыкших слышать альтернативную точку зрения, подтвердил и глава постоянной делегации Сербии при НАТО Драган Шормаз. "Она вызвала потрясение у присутствующих. Началась полемика, ей стали отвечать, что Путин давно перешел «красную линию», когда российские войска вошли в Грузию и на Украину", — сообщил Шормаз. Напомним, что парламентская ассамблея НАТО, прошедшая с 25-28 мая в Варшаве , призвала страны-члены альянса поддержать стремление Украины и Грузии к вступлению в НАТО, назвав Россию источником возможных угроз и рекомендовав к «осмысленному диалогу» с Москвой, учитывая необходимость сдерживания возможных угроз, исходящих от нее.