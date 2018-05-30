«С Россией на языке ультиматумов говорить не позволим»

"Министр иностранных дел Нидерландов (Стеф Блок) сегодня сообщил о выдвинутом Нидерландами и Австралией безапелляционном требовании к России признать свою вину, — сказал Небензя на первом в этом году заседании Совбеза по ситуации на Украине. — Хочу еще раз напомнить, если вы об этом забыли, с Россией на языке ультиматумов разговаривать никому не позволим".

Вместе с тем, как передает РИА Новости, российский постпред подтвердил готовность Москвы "оказывать всевозможное содействие по-настоящему транспарантному и независимому следствию". По словам дипломата, РФ не может "принять беспочвенных выводов" совместной следственной группы.

"Учитывая то, какими дурными методами работают сегодня отдельные государства, мы можем доверять только тем расследованиям, полноправным участником которых является Россия", — пояснил он.