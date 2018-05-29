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Саакашвили представит в Польше программу развития Украины
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Саакашвили представит в Польше программу развития Украины 

RT на русском 1 час назад
Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что представит в польском Перемышле свою программу развития Украины в воскресенье, 3 июня. Об этом сообщает Интерфакс.
«3 июня мы проведём мероприятие в Перемышле, на границе с Украиной, где я буду представлять свою программу развития и абсолютно новую модель Украинского государства», — сказал политик.
Он также подчеркнул, что намерен продолжать борьбу за изменение политической системы на Украине и в Грузии.
Ранее Саакашвили призвал ЕС ввести санкции против властей Украины, в том числе против президента Петра Порошенко.
Политолог Олег Соскин в беседе с НСН заявил, что Саакашвили на Украине поддержат те, кто выступает против Порошенко.
RT на русском: последние новости
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