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Лавров встречается со студентами Академии управления при президенте Белоруссии
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Лавров встречается со студентами Академии управления при президенте Белоруссии 

RT на русском 1 час назад
Фото: RT на русском
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает перед студентами и слушателями Академии управления при президенте Белоруссии. Встреча проходит в рамках рабочего визита главы МИД РФ в Минск. RT ведёт прямую трансляцию.
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