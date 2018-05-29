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Лавров встречается со студентами Академии управления при президенте Белоруссии
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Лавров встречается со студентами Академии управления при президенте Белоруссии
RT на русском
1 час назад
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RT на русском
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает перед студентами и слушателями Академии управления при президенте Белоруссии. Встреча проходит в рамках рабочего визита главы МИД РФ в Минск. RT ведёт прямую трансляцию.
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