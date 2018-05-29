Лавров встречается со студентами Академии управления при президенте Белоруссии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает перед студентами и слушателями Академии управления при президенте Белоруссии. Встреча проходит в рамках рабочего визита главы МИД РФ в Минск. RT ведёт прямую трансляцию.