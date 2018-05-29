Лавров призвал дать гарантии безопасности странам Северо-Восточной Азии

"Мы заинтересованы в том, чтобы этот конфликтный узел был развязан как можно скорее через денуклеаризацию всего Корейского полуострова и обеспечение гарантий безопасности Корейской Народно-Демократической Республики, да и всех стран в этом важном районе мира, который должен стать зоной мира, стабильности и безопасности для всех государств, расположенных в Северо-Восточной Азии", — заявил министр.