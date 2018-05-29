Лавров: Россия и Белоруссия не ищут конфронтации с ЕС и НАТО 

Россия и Белоруссия не заинтересованы в конфронтации с Западом. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
"Говорили, конечно же, и об отношениях между нашими странами, с одной стороны, и Евросоюзом и НАТО, с другой. У нас единые позиции. Мы союзники, мы не ищем ни с кем конфронтации, хотим развивать равноправные отношения", — цитирует "Интерфакс" Лаврова.
Министр также рассказал о развитии Евразийского экономического союза. По его словам, «все больше и больше стран» заинтересованы в подписании соглашений о свободной торговле.
"И Россия, и Республика Беларусь будут делать все, чтобы Евразийский экономический союз укреплялся и развивался, в том числе в плане расширения географии партнерских отношений с зарубежными странами и с интеграционными объединениями, такими, скажем, как «Меркосур» в Латинской Америке, как Африканский союз, как АСЕАН в Азиатско-Тихоокеанском регионе", — сообщил Лавров.