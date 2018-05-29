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Лукашенко и Лавров обсудили отношения с ЕС и НАТО
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Лукашенко и Лавров обсудили отношения с ЕС и НАТО 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Президент Беларуси Александр Лукашенко и глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи в Минске обсудили отношения с НАТО и Евросоюзом, сообщает РИА Новости.
"Говорили, конечно же, об отношениях между нашими странами с одной стороны и Евросоюзом и Североатлантическим альянсом — с другой", — цитирует агентство Лаврова.
Глава МИД РФ особо отметил, что у России и Беларуси единая позиция. Обе страны не ищут конфронтации и хотят развивать равноправные, уважительные отношения на основе принципов взаимной выгоды и равной неделимой безопасности, «когда никто не обеспечивал бы свою безопасность в ущерб безопасности других».
Напомним, глава МИД РФ находится с рабочим визитом в Беларуси 28-28 мая. Ранее состоялась встреча Сергея Лаврова с белорусским коллегой Владимиром Макеем.
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