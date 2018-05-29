Лукашенко и Лавров обсудили отношения с ЕС и НАТО

"Говорили, конечно же, об отношениях между нашими странами с одной стороны и Евросоюзом и Североатлантическим альянсом — с другой", — цитирует агентство Лаврова.

Глава МИД РФ особо отметил, что у России и Беларуси единая позиция. Обе страны не ищут конфронтации и хотят развивать равноправные, уважительные отношения на основе принципов взаимной выгоды и равной неделимой безопасности, «когда никто не обеспечивал бы свою безопасность в ущерб безопасности других».