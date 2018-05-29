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В Магадан не по этапу: новые отставки губернаторов
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В Магадан не по этапу: новые отставки губернаторов 

Газета.Ru 1 час назад
Неделя началась с отставок руководителей Магаданской области Владимира Печеного и республики Саха (Якутия) Егора Борисова. Последний провинился низким результатом на прошедших президентских выборах и вызвал недовольство со стороны федеральных властей. Магаданскую область возглавил экс-мэр Нижнего Тагила Сергей Носов, а Якутию — экс-мэр Якутска Айсен Николаев.
В понедельник, 28 мая, президент России Владимир Путин снял глав сразу двух регионов и тут же назначил им преемников. Исполняющим обязанности губернатора Магаданской области вместо Владимира Печеного стал теперь уже экс-мэр Нижнего Тагила Сергей Носов. Позиция же главы Якутии досталась мэру Якутска Айсену Николаеву, сменивший на этом посту Егора Борисова.
Выборы глав обоих регионов в любом случае должны были пройти в сентябре текущего года. Фактически Кремль просто заменил своих кандидатов на предстоящих кампаниях. Интересно, что в Якутии на последних президентских выборах Владимир Путин набрал меньшее количество голосов, чем в 2012 году. В 2018 году при достаточно высокой явке в 71% за кандидата Владимира Путина было отдано 64,38% голосов.
Политолог Олег Матвейчев утверждает, что Борисов в последнее время «вызывал аллергию» у федеральный властей за неисполнение президентских поручений.
«Кроме того, он развел в Якутии борьбу кланов, кумовство и много всего другого», — жестко критикует предыдущего главу эксперт.
По словам источника «Газеты.Ru», близкого к Кремлю, Николаев точно не преемник Борисова. Последний якобы был против его назначения. Кроме того, собеседник «Газеты.Ru» добавил, что новоиспеченный глава региона скорее получил свою должность благодаря поддержке федеральных сил и нейтралитете заинтересованных в Якутии компаний, в частности, «АЛРОСА». Также он пользуется поддержкой внутриполитического блока администрации президента.

Давно в резерве

В случае же Печеного, по словам еще одного собеседника «Газеты.Ru», близкого к Кремлю, какого-то особенного недовольства не было. Просто губернатору уже 68 лет.
«Было впечатление, что он уже сам устал», — объясняет источник, добавляя, что у экс-губернатора к текущему моменту были не идеальные отношения с полпредством.
Носов же получил эту должность во многом потому, что довольно давно сам хотел стать губернатором.
«Решили, что региону не хватает динамики, но и тридцатилетнего туда не отправишь. Носов давно стоял в резерве», — рассказывает источник.
Еще до того как Носов занял позицию мэра Нижнего Тагила, он активно участвовал в политической жизни Свердловской области: несколько раз баллотировался в региональное заксобрание, являлся одним из основателей регионального отделения «Единой России». Источник «Газеты.Ru» говорит, что к нему было хорошее отношение и у ряда людей, близких нынешнему внутриполитическому блоку администрации президента.
Представитель близкого к Кремлю Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов утверждает, что Нижний Тагил под руководством Носова стал «одним из самых успешных и хорошо развивающихся городов на Урале».
Назначения мэров на губернаторские позиции — не новая тенденция. Такая политика вполне укладывается в логику «назначения технократов».
Напомним, что этот термин стали употреблять в отношении новых назначенцев на позиции губернаторов с того момента, как куратором внутриполитической блока стал Сергей Кириенко. в конце прошлого года мэр Самары Дмитрий Азаров был назначен врио губернатора Самарской области, а мэр Вологды Александр Травников — врио губернатора Новосибирской области.
В настоящий момент сама технология управления в стране изменилась, и эта тенденция затрагивает не только регионы, но и федеральное правительство,
рассказал в беседе с «Газетой.Ru» глава региональный программ Экспертного института социальных исследований Андрей Колядин.
«Назначенное правительство, несмотря на то что оно во многом состоит из выдающихся людей, тоже является техническим, как и губернаторский корпус. Есть общие федеральные задачи, проработанные программы, бюджеты, проекты и так далее. И все менеджеры, куда бы они не назначались — в министерства, регионы или еще куда, — должны выполнять задачи большого холдинга «Россия», — рассуждает Колядин.
Кстати, скорее всего новые назначения в губернаторском корпусе — а вакантными остаются должности руководителей ЯНАО, Тюменской и Амурской областей — будут соответствовать этой традиции.
К прежнему же губернатору Магаданской области Владимиру Печеному каких-либо претензий не было, отмечает эксперт.
«Единственная причина его ухода — это возраст», — говорит Колядин.
«У Борисова были проблемы и со здоровьем, и с элитами, и в скандалы он впутывался», — говорит Колядин. При этом эксперт отмечает, что одна из главных претензий к экс-губернатору Якутии — результаты президентских выборов в регионе. Хотя он все выполнил, по эффективности он был одним из последних в стране», — подчеркивает Колядин.
«Николаева рассматривают на место руководителя республики очень давно — с середины 2000-х годов. Когда назначали Борисова, уже тогда думали — не назначить ли Николаева, — подчеркивает эксперт. — Борисов это знал и всегда нервничал, когда Николаева куда-то приглашали, включали в работу».
Эксперт также отмечает, что Николаев ярко демонстрирует свою религиозную принадлежность — православный.
«Это очень редко встречается в национальных республиках», — добавляет политолог.
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