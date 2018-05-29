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Сигал назвал тему бесед с Путиным
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Сигал рассказал, о чем говорил с Путиным во время личных встреч 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТАСС
В интервью журналисту и блогеру Максиму Додонову актер ответил, как часто имел возможность беседовать с российским лидером и поделился впечатлениями от инаугурации президента, состоявшейся 7 мая.
Стивен Сигал оказался впечатлен церемонией инаугурации Владимира Путина, которая прошла 7 мая. Своими эмоциями голливудский киноактер поделился в ходе интервью журналисту и блогеру Максиму Додонову. Фрагмент беседы был опубликован на YouTube-канале max_newsmaker.
«В английском языке у нас есть отдельное определение "пышные церемонии" для столь торжественных, благородных, выверенных, до безумия впечатляющих мероприятий», — сказал он.
Отвечая на вопрос, как часто он имел возможность общаться с Путиным лично, Сигал отметил, что таких встреч было много, но подчеркнул — политические вопросы они с российским президентом никогда не обсуждали.
«Мы встречались много раз, но не обсуждали политику. Мы говорили о боевых искусствах, истории и других подобных вещах», — уточнил Сигал.
Сигал и Додонов также вспомнили, как пять лет назад Путин предлагал Сигала на должность генконсула России в США. Актер предположил, почему американцы не поддержали данную инициативу.
«Наверное, им показалось, что я не буду разделять их убеждения, или что-нибудь в этом духе… даже не знаю», — пояснил он.
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