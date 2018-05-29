Американский полковник прочел России проповедь о морали

Полковник армии США Джеймс МакДоноу, находящийся ныне на дипломатической службе, преподал России «урок морали». И особо подчеркнул, что русские должны молчать и слушать, когда американцы им что-либо говорят, поскольку действия США базируются на морали и этике, а Россия руководствуется циничным эгоизмом. Этот вызов требует ответа.

На днях в специализированной военно-политическом издании Task&Purpose была опубликована статья военного атташе посольства США в Варшаве полковника Джеймса МакДоноу под заголовком «Моральное лицемерие России». И это не просто дежурный пропагандистский текст, а целый манифест той части американской военно-разведывательной элиты, которая искренне полагает себя мессиями, несущими демократию по всему несмышленому миру. Потому все свои действия она привычно оправдывает высшими соображениями морали.

Россия представлена в этих рассуждениях как носитель абсолютного зла, некой «антиморали». Читать это все крайне поучительно, особенно тем, кто до сих пор полагает, что с этими людьми можно договориться на основе неких общечеловеческих ценностей.

Ничего общего у нас с ними нет. Мы для них в принципе не совсем люди.

Честь американского офицера

Раньше подобные опусы называли сеансами саморазоблачения и шуточно маркировали «в портфель армейского пропагандиста». И даже сейчас настолько прямолинейные и интеллектуально однозначные тексты — известная редкость. При этом автор не выдает никаких военных секретов и не радует читателей свежими прогнозами или актуальной аналитикой. Но он открыто продемонстрировал характер и суть этической основы поведения значительной части американского истеблишмента и почти всей военно-разведывательной элиты.

Задача небольшого по объему произведения полковника — наглядно показать, что на внешнеполитической арене США морально и этически лучше, чем Россия. Следовательно, американцы имеют право творить что угодно, а Москва должна сидеть тихо (желательно — еще и каяться), пока миссионеры действуют во имя света и добра.

Кое-где на бытовом уровне все еще сохраняются позднесоветские стереотипы о том, что американцы в целом ребята неплохие, правда, deep state и транснациональные корпорации их немного испортили. При этом штатовские военные нам чуть ли не братья, поскольку мыслят прагматично и войны не хотят.

Это эффективный трюк либеральной пропаганды, какой мы ее знаем с конца 1980-х годов. Нам, мол, делить нечего, и посмотрите, какие эти американцы улыбчивые, как готовы помогать нам во всем, как учат нам всему хорошему. Прямо как испанские иезуиты в Латинской Америке. Отучили же ацтеков человеческим жертвоприношениям? Вот с нами надо так же, чтобы мы от тяжелого тоталитарного наследия избавились и влились в счастливую семью демократически устроенных государств типа Гватемалы

Если кто уже забыл, раньше такие манипуляции сознанием прекрасно работали, а в определенных кругах работают до сих пор.

Полковник Джеймс МакДоноу уже примерно год трудится военным атташе в американском посольстве в Польше . Он кадровый так называемый foreign area officer (FAO) — в эту службу командируются офицеры со всех родов войск для «политико-военной службы» за границей. И надо понимать, что это специально обученные в американской армии люди, которым преподают культурные, этнические, социологические, географические и прочие особенности отдельных стран и регионов, то есть то, что раньше было принято называть страноведением. Есть даже особая дисциплина «специализация военной оккупации». Занимается этим в основном Оборонный институт иностранных языков, который до 2014 года выпускал 170 офицеров в год, то есть это был «штучный товар».

Но в 2014-м случился странный прорыв в сознании, и в FАО одномоментно рекрутировали 1700 офицеров, большинство почему-то прямиком из Афганистана , хотя направлены в основном они были на «Russian basic». Таким образом посольства в Москве и вокруг наших границ заполонили странные мужчины с бритыми затылками, которые по своему поведению и мышлению — ни в ЦРУ , ни в Красную Армию.

Полковник МакДоноу не из этих экстренных новобранцев. Он служил не только в Афганистане, но и в Венгрии , Германии, Италии Турции , хотя специализировался именно на России и Восточной Европе. Потому считать его просто клоуном в камуфляже не стоит. И главное, на что стоит обратить внимание: слишком уж открыто военный атташе в Варшаве доносит идею морального превосходства США над Россией в свете идей мирового мессианства.

Отповедь русской «галерке»

Изначально МакДоноу скорее всего, хотел отреагировать на обвинение со стороны «российской пропаганды». Речь идет о сохранении огромного арсенала химического оружия, несмотря на обязательства его уничтожить. Логичного ответа на эту претензию в США нет, тут нужен ответ нестандартный. И полковник нашел таковой в области этики и морали.

«Сразу после авиаударов США, Великобритании и Франции по сирийским химическим объектам 13 апреля 2018 года, посол России в США заявил: «США — обладатель самого большого арсенала химического оружия — не имеют морального права обвинять другие страны». На самом деле у нас есть не только моральное право, но и моральная обязанность. То, что российское правительство снова пытается изобразить некую моральную равнозначность, а то и своё моральное превосходство над правительством Соединенных Штатов, — это крайнее лицемерие. Между США и Россией нет морального равенства. Этот баланс сильно сдвинут в сторону Америки», — пишет МакДоноу.

«не должны позволить критиканству, раздающемуся с дешевых мест на галерке, бросать тень на все то хорошее, что сделала наша страна». Это самодостаточное заявление в первом же абзаце. США и Россия морально не равны, США значительно лучше и моральнее, причем настолько лучше, что

Надеемся, что полковник МакДоноу рано или поздно дослужится до назначения в Москву из гостеприимной Варшавы (а все к тому идет, с такими-то текстами), и его можно будет пригласить куда-нибудь выпить водки, покатать на боевых медведях по Арбату и подарить главное наше стратегическое оружие — ушанку. МакДоноу регулярно братается с офицерами Войска Польского и ничего такого не произносит. Так что подобные фразы не отображают уровень профессиональной подготовки офицеров ФАО. Это вопрос именно этической системы, в центре которой — американское планетарное мессианство, о чем полковник и пишет чуть ниже.

«Успехи Америки редко обходятся без ошибок, и российская пропагандистская машина тут же пытается принизить роль Америки на мировой арене. Тем не менее, несмотря на то, что она (российская пропагандистская машина — ВЗГЛЯД) легко одурачивает циничных и невежественных людей даже в США, понятно, что без стоящих на страже Соединенных Штатов мир был бы намного более ужасным и холодным местом в смысле условий мира и безопасности, справедливости и защиты человеческого достоинства, науки и техники. Мало того, что Соединенные Штаты выступают поборниками благих дел, мы ещё и демонстрируем больше способности и готовности действовать в их поддержку. Проблемы в мире сложны, и их решения трудно достичь. Лидируя, мы открываемся для беспощадной критики, большая часть которой несправедлива. Тем не менее, миру необходимо, чтобы Соединенные Штаты вели за собой, и история обязательно даст оценку, что до этого момента у нас, в общем-то, хорошо получалось».

«Миру», видите ли, «необходимо», чтобы «Соединенные Штаты вели за собой». И они в это действительно верят.

Сложно переоценить, насколько военная и разведывательная элита Америки заражена крайней формой мессианства. Это не игра на публику с целью ускорить свою карьеру. Да, американские строевые офицеры с невоенным базовым образованием действительно стремятся перейти на службу в Госдеп или в ЦРУ, поскольку это открывает перед ними новые перспективы. Но даже разговаривая с этой публикой один на один, вы столкнетесь с такими же идеологическими выкладками, а то и похуже. Например, нынешний оперативный состав ЦРУ где-то на 80% состоит из мессианских фанатиков, которые несут соответствующую идеологию тупым аборигенам. Спорить с ними или тем более брататься — себя не уважать.

Периоду холодной войны все-таки был свойственен элемент веселого цинизма. Обе стороны — и СССР и США — прекрасно понимали, что дело не в противостоянии идеологий (как бы марксистско-ленинской и как бы капиталистической), а в соперничестве сверхдержав с их планетарными интересами. Да, международному отделу ЦК КПСС было свойственно подбирать союзников в Третьем мире из числа тех, кто мог внятно произнести какую-нибудь цитату из Ленина (на чем и надорвались). Но эта привычка вызывала неприязнь в ПГУ КГБ, где старались мыслить гораздо прагматичнее.

Сейчас именно США пристают ко всему миру с идеологией наперевес. И если кто-то в политической элите в США просто камуфлирует свои геополитические и экономические интересы борьбой за демократию и права человека, то исполнители на местах — сотрудники Госдепа, разведчики и военные — искренне полагают себя одинокими борцами на переднем крае всемирного мессианства. Почти как в киновселенной «Марвел».

Это необходимо запомнить

МакДоноу позволяет себе критиковать внешнюю политику США за многочисленные ошибки, которые (по контексту его размышлений) допускали только гражданские из Госдепа и президентских администраций. Приведен длинный и очень смешной перечень «благих дел», начиная с операции в Заливе Свиней на Кубе , которые не удались. Однако и в Латинской Америке, по словам офицера, США лишь «раздувала пламя демократии». На Африканском роге «спасли тысячи и тысячи сомалийцев от голода». А на Балканах (вот только не надо смеяться) их действия («хоть и слишком долго откладываемые») «восстановили мир и остановили смерть».

«В Либерии и Сьерра-Леоне американская дипломатия помогла удалить тирана и вернуться к стабильности. Вокруг Африканского Рога американское лидерство и военно-морские силы ослабили необузданное пиратство. В Тихом океане мы гарантировали свободу навигации. В Европе помогли восстановить большую часть посткоммунистического Востока. В Африке, Азии и Европе мы систематически подавляли угрозы, исходящие от радикального ислама».

И так далее, и тому подобное.

Ну а что же Россия? А вот что:

«Страдая от внутреннего ощущения позора из-за краха СССР и бессилия во время балканских конфликтов… путинская Москва стремится восстановить престиж России, бросая вызов США и их союзникам, не ограничивая себя какими бы то ни было моральными рамками. В нарушение всех международных норм российские солдаты оккупируют Молдову, Грузию и Украину. Этими оккупациями Москва создает основу для пиратского государства Приднестровье, «независимости» Абхазии и Южной Осетии, отрывает Крым от его всемирно признанного суверена и подпитывает российское сепаратистское движение в Донбассе. После многих лет поддержки ливийского лидера Муаммара Каддафи, Кремль теперь поддерживает одного из его прихвостней, военачальника Халифу Хафтара вместо прозападного и признанного ООН правительства Национального Соглашения. Делает это она, по сообщениям, в обмен на право развернуть военные базы в восточной Ливии. Далее на восток, в Судане, Россия поставляет оружие правительству Омара аль-Башира, чей антирекорд нарушений прав человека сделал его отвергнутым более цивилизованными странами. Самое тревожное, Россия заигрывает с Ираном, самым крупным экспортером терроризма на Ближнем Востоке, и с сирийским лидером Башаром аль-Асадом, злодеяния которого против его собственного народа теперь известны всему миру. Партнеры России смердят, но Москву не заботит этот запах. И в каком таком месте на планете российская внешняя политика была силой справедливости и порядочности? Ничто не приходит на ум».

Нет необходимости разбирать этот перечень детально. Но важен отсыл к все тем же «этическим нормам». Для МакДоноу важно зафиксировать некое моральное превосходство, полностью игнорируя историю США ХХ века. Напоминать ему и его идейным соратникам про бесконечные вторжения американских войск по всему миру, разорения целых стран, убийства и пытки бессмысленно. Он считает это проявлением высокоморальной борьбы за все хорошее против чего-то антиморального, что сейчас приписывается злобной России.

Даже явные ошибки США выгодно отличают их от РФ, просто американские президенты

«наивно полагали, что результат оправдывает средства и ставили под угрозу американские ценности, поддерживая правительства и людей с отталкивающими моральными установками».

«Внешняя политика нашего правительства часто бывала ошибочной, но оно никогда не имела целью систематическую жестокость и черствое безразличие к страданиям. Не так как российское правительство, у которого есть признанная склонность к вторжениям, запугиванию соседей и поддержке кровавых режимов во всем мире. Поведение правительства России слишком часто было вне этических норм. Это — своекорыстное правительство, первостепенный интерес которого состоит в том, чтобы любыми средствами сохранить и поддержать извращенный русский национализм. Это правительство, которое наносит ущерб и российскому населению, и миллионам несчастных граждан небольших стран», — продолжает полковник.

За этим обязан последовать некий вывод, желательно в форме назидательной рекомендации. И он есть:

«До тех пор, пока доброжелательные действия России не будут звучать так же громко, как её слова, не существует никакой моральной равноценности между Соединенными Штатами и Россией. Американцы могут держать свои головы высоко, даже когда мы признаем наши ошибки. А то, что россияне продолжают исповедовать гордость за свое правительство, прекрасно зная о его деятельности в стране и за рубежом, — это отвратительное лицемерие».

Запомните, люди: мы — отвратительные лицемеры в массе своей. И чтобы перестать быть такими моральными уродами, мы должны прекратить «испытывать гордость» за правительство и проявлять «доброжелательные действия». То есть, разоружиться и признать моральное превосходство США над нами.

Этот текст необходимо запомнить. Каждый раз, когда вы читаете или слышите что-то о необходимости сотрудничества с американскими исполнителями (особенно когда они вам улыбаются и что-то обещают), осознавайте, что вы сидите на дешевых местах и что вы — отвратительные лицемеры. И если вам нравится такая роль, то есть еще более дешевое место — Винница . Там можно не лицемерить, и открыто признавать моральное превосходство всего американского. Но это уже клинический случай.

А история с текстом полковника Джеймса МакДоноу все-таки больше практическая, нежели эмоциональная. Всегда приятно, когда люди открыто демонстрируют свои глубинные убеждения и их для этого не надо целенаправленно спаивать. Наше дело — выводы. И они вполне очевидны.