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МЧС ждет масштабный внутриведомственный аудит
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В МЧС ждет масштабный внутриведомственный аудит 

Ведомости 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Масштабный внутриведомственный аудит МЧС инициирован новым руководством ведомства, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Его итогом может стать реформирование министерства, на что «получен карт-бланш» на самом верху». Это произошло еще на этапе согласования кандидатуры Евгения Зиничева на министерский пост. Само назначение было инициировано президентом Владимиром Путиным, в чью службу безопасности тот ранее входил. Приступить к работе Зиничев сможет в звании генерал-полковника — для соблюдения субординации ему потребуется повышение.
Один из правительственных собеседников издания считает, что оперативным руководством МЧС займется и.о. первого замминистра генерал Александр Чуприян, который подписал протокол с поручением провести проверку. Зиничев, по крайней мере, сначала, займется решением кадровых и организационных вопросов.
Рабочую группу по проведению комплексной проверки в МЧС возглавил начальник Национального центра управления в кризисных ситуациях министерства генерал-лейтенант Виктор Яцуценко. О ее итогах будет доложено в Кремль и Белый дом, пояснил высокопоставленный собеседник издания в аппарате правительства. «Посмотрим, что там найдут, но указание копать максимально глубоко уже дано», — уточнил он.
Собеседник издания в руководстве МЧС считает ревизию естественным явлением при смене начальства. «Когда меняется руководство, следует провести анализ деятельности, чтобы понять, какой бюджет, каков штат, что с оснащением. Это нужно, чтобы подготовить программу-минимум и программу-максимум работы министерства», — сказал он.
Территориальным органам министерства предписано подготовить список проблемных вопросов до 31 мая. А перечень проблем предполагается обсудить с начальниками территориальных органов МЧС в рамках международного салона средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность-2018», который пройдет в Ногинске 6–8 июня.
Фактически реформы в МЧС уже начались. Одним из первых шагов станет изменение правил ношения головных уборов — замена введенных экс-министром Владимиром Пучковым оранжевых беретов на традиционные фуражки. «Береты были для нас как красная тряпка для быка. Их восприняли как полную сдачу позиций: победу наводнивших руководство МЧС военных над пожарной охраной», — пояснил изданию один из пожарных. По его мнению, такое начало реформ символично.
Также Чуприян распорядился отменить прежний принцип комплектования штата пожарной охраны. При Пучкове присвоение новых званий и пополнение штата замыкалось на Центральную аттестационную комиссию (ЦАК). Теперь ее функции сводятся только к аттестации начальников главков, их замов и центрального аппарата.
Покончить Чуприян обещал и с практикой экономии топлива. Из-за нее пожарные ранее фактически перестали заниматься выездными практическими занятиями на объектах.
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