Захарова рассказала о планах на отпуск

Дипломат прибыла в Париж в понедельник. Ее визит во французскую столицу приурочен к Первому заседанию французского-российского Парламентского сигарного клуба.

"Первые три дня отпуска будут посвящены именно этому. А потом — на родину, и отдыхать я буду на территории Российской Федерации, это всех очень волнует. Всех хочу сразу успокоить", — сказал Захарова.