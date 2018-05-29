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Захарова рассказала о планах на отпуск
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Захарова рассказала о планах на отпуск 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала РИА Новости, что проведет отпуск в России.
Дипломат прибыла в Париж в понедельник. Ее визит во французскую столицу приурочен к Первому заседанию французского-российского Парламентского сигарного клуба.
"Первые три дня отпуска будут посвящены именно этому. А потом — на родину, и отдыхать я буду на территории Российской Федерации, это всех очень волнует. Всех хочу сразу успокоить", — сказал Захарова.
Она добавила, что в этот раз поедет не в Крым, где отдыхала уже несколько раз. Раскрывать точное место отдыха официальный представитель МИД не стала.
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