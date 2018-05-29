Ещё
Пашинян встретился с главой МИД Франции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пашинян встретился с главой МИД Франции 

Газета.Ru 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел в Ереване встречу с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Армении.
Ле Дриан находится с официальным визитом в Армении.
"Премьер-министр высоко оценил нынешний уровень армяно-французских отношений, а также отметил, что для него будет большая честь встретиться с президентом Франции Эмануэлем Макроном, который прибудет в Армению с государственным визитом", — говорится в сообщении.
Стороны также отметили важность старта переговоров о либерализации визового режима между Арменией и Евросоюзом.
Ранее Пашинян решил сменить всех губернаторов в Армении.
Газета.Ru: последние новости
Главу Ингушетии отлучили от мусульманской общины Третий уральский мэр подал в отставку за неделю Путин назначил врио главы Якутии
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Газпром» против Стокгольма: судью поймали за язык120
Киркоров обратился к обокравшим его ворам128
Привычную пенсионную систему ликвидируют до конца года1002
Новые страны открыли безвизовый режим для россиян117
Абрамович получил новое гражданство1082
Видео
01:40
Путин провел встречу с врио главы Якутии
Политика
02:23
СМИ: российские Су-34 перехватили израильские самолеты
Ближний Восток Армия
00:59
Киркоров обратился к обокравшим его ворам
Шоу-бизнес
01:06
В Кемерово начали массово увольняться пожарные
Происшествия
01:09
Абрамович получил новое гражданство
Ближний Восток В мире
05:18
«Ивана Грозного» показали после нападения
Общество
13:06
Ситуация с Газпромом разделила Европу на два лагеря
Экономика Статьи
01:04
Москву ждут жара, резкое похолодание и смерчи
Погода Новости Москвы
00:37
Россиян «обрадовали» бесконечной рабочей неделей
Общество Люди
00:41
Авиадебоширка отбивалась Библией от стюардесс
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение