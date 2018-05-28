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Россия может ответить на размещение баз США в Польше
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В Совфеде не исключили ответа России на размещение в Польше американской базы 

RT на русском 3 часа назад
Фото: Reuters
Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников прокомментировал сообщения о том, что Польша готова заплатить $2 млрд за то, чтобы американцы разместили на её территории свою военную базу.
«Российское дипломатическое сообщество продолжает свою работу на этом направлении, рассчитывая предупредить это решение или убедить Польшу отказаться от него. Но, несмотря на дипломатические усилия, Министерство обороны готово к противодействию и, насколько я знаю, такие мероприятия уже проводятся», — цитирует РИА Новости сенатора.
При этом он не стал уточнять, в чём заключаются эти мероприятия.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в беседе с ФАН оценил готовность Польши заплатить за размещение у себя военных баз США.
RT на русском: последние новости
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